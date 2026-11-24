Кого из россиян затронут новые ограничения

Российские власти подготовили законопроект, устанавливающий жесткие годовые лимиты на потребление энергоресурсов и воды для школ, больниц, детских садов и библиотек. Документ уже поступил в Госдуму, а его первое чтение запланировано на декабрь, о чем пишут российские СМИ.

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Контролировать экономию будут специальные "единые центры энергосбережения", которые уже созданы в 51 регионе России. Однако эксперты указывают на абсурдность этой инициативы: сэкономленные за счет детей и пациентов средства пойдут на зарплаты сотрудникам этих самых центров. К тому же в России остро не хватает отечественного оборудования для экономии света и воды, поэтому его придется закупать за рубежом.

Почему российские власти пошли на этот шаг

Главная причина такого решения – катастрофическая нехватка денег в региональных бюджетах. По итогам первого полугодия 2026 года совокупный дефицит составил 134,2 миллиарда рублей.

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Аудиторы подсчитали, что 66 российских регионов потратили на 619 миллиардов рублей больше, чем собрали налогов. Экономисты прогнозируют, что по итогам года общий дефицит может достичь нового исторического максимума в 2 триллиона рублей.

Какие решения принимались ранее

Экономия на социальной сфере в России началась не сегодня. Ранее из-за дефицита бюджетов примерно в 30 регионах стартовала так называемая "оптимизация" больниц, школ и спасательных служб, которая сопровождалась массовыми увольнениями бюджетников.

Обратите внимание! При этом приоритеты Кремля остаются неизменными. Недавно Госдума России поддержала бюджет на 2027 год, в котором расходы на войну увеличили до рекордных 17,1 триллиона рублей, тогда как финансирование здравоохранения показательно сократили на 3%.

Тем временем правительство Молдовы официально приступило к разработке "дорожной карты" для присоединения к секторальным санкциям Евросоюза против России и Беларуси. Этот документ планируется полностью подготовить к концу января 2027 года.