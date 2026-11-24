Кого з росіян торкнуться нові обмеження

Російська влада підготувала законопроєкт, який встановлює жорсткі річні ліміти на споживання енергоресурсів та води для шкіл, лікарень, дитсадків і бібліотек. Документ уже надійшов до Держдуми, а його перше читання заплановане на грудень, про що пишуть росЗМІ.

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Контролювати економію будуть спеціальні "єдині центри енергозбереження", які вже створили у 51 регіоні Росії. Проте експерти вказують на абсурдність ініціативи: зекономлені на дітях та пацієнтах кошти підуть на зарплати працівникам цих самих центрів. До того ж у Росії критично бракує вітчизняного обладнання для економії світла й води, тому його доведеться купувати за кордоном.

Чому російська влада пішла на цей крок

Головна причина такого рішення – катастрофічна нестача грошей у регіональних бюджетах. За підсумками першого півріччя 2026 року сумарний дефіцит склав 134,2 мільярда рублів.

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Аудитори підрахували, що 66 російських регіонів витратили на 619 мільярдів рублів більше, ніж зібрали податків. Економісти прогнозують, що за підсумками року загальний дефіцит може сягнути нового історичного максимуму у 2 трильйони рублів.

Які рішення ухвалювалися раніше

Економія на соціальній сфері в Росії почалася не сьогодні. Раніше через дефіцит бюджетів приблизно у 30 регіонах стартувала так звана "оптимізація" лікарень, шкіл та рятувальних служб, яка супроводжувалася масовими звільненнями бюджетників.

Зверніть увагу! Водночас пріоритети Кремля залишаються незмінними. Нещодавно Держдума Росії підтримала бюджет на 2027 рік, у якому витрати на війну збільшили до рекордних 17,1 трильйона рублів, тоді як фінансування охорони здоров'я показово скоротили на 3%.

Тим часом уряд Молдови офіційно розпочав розробку дорожньої карти для приєднання до секторальних санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі. Цей документ планують повністю підготувати до кінця січня 2027 року.