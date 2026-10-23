Дроны бьют по кошелькам россиян: почему центробанк России заморозил ставку

Почему центробанк России заморозил ставку

Банк России оставил учетную ставку на уровне 14% годовых уже второе заседание подряд. Главной причиной такого шага стали успешные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые спровоцировали дефицит топлива и стремительный рост цен, как пишет Bloomberg.

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Кампания Киева против российских НПЗ снизила объемы переработки нефти до многолетних минимумов. Это привело к тому, что инфляция в РФ уже превысила прогнозы регулятора, ведь дорогой бензин автоматически влечет за собой рост стоимости логистики и продуктов на полках магазинов.

Последствия атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие предприятия невозможно игнорировать– отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, высокие цены на топливо будут и дальше разгонять инфляционные ожидания населения, вынуждая бизнес переписывать ценники.

Какие еще сектора пострадали от атак

Проблемы врага вышли далеко за пределы энергетики. В российском центробанке признают, что удары по складской инфраструктуре и дата-центрам, которыми пользуются гиганты вроде "Яндекса" и "Сбербанка", привели к перебоям в логистике и стремительному росту стоимости страхования.

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Обратите внимание! Аналитик инвестиционной компании Finam Ольга Беленькая подчеркивает, что такие разрушения создают временные ограничения для производственных мощностей в ИТ, финансах и сфере услуг. Она прогнозирует, что к концу года инфляция в России может достичь 8%.

Российская экономика уже длительное время страдает от высокой стоимости заимствований из-за международных санкций и колоссальных расходов на войну против Украины. Местный бизнес отчаянно ждал снижения ставки, чтобы уменьшить долговую нагрузку и возобновить инвестиции, однако теперь эти планы окончательно разрушены. Регулятор ожидает, что в следующем году средняя ставка будет держаться на высоком уровне 12,5–13,5%, а вернуться к целевой инфляции в 4% Россия сможет не раньше 2027 года.

Кстати, из-за массового ухода мировых брендов автомобильный российский рынок начал развиваться по так называемому "кубинскому сценарию". Это означает, что машины не заменяются на новые, а стареют и после потери стоимости просто перемещаются из больших городов в более бедные регионы.