Авторынок России охватил кризис: россияне переходят на "кубинский сценарий"

Почему российский авторынок обречен на упадок

Из-за массового ухода мировых брендов автомобильный рынок России начал развиваться по так называемому "кубинскому сценарию". Это означает, что машины не заменяются на новые, а стареют и после потери стоимости просто перемещаются из больших городов в более бедные регионы, сообщает The Moscow Times.

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О том, что россиянам придется эксплуатировать свои транспортные средства десятилетиями, открыто заявляют даже местные финансисты. На вопрос, утвердится ли такая модель к 2030 году, старший управляющий директор Сбербанка РФ Михаил Матовников ответил прямо: "В определенном смысле мы уже там".

Как именно работает эта схема на практике

Процесс старения автопарка в России имеет свою специфику и бьет по кошелькам жителей провинции. Новые машины, которые теперь представлены преимущественно китайскими брендами, продаются исключительно в крупнейших и самых богатых городах. Когда же эти автомобили дешевеют на вторичном рынке, их перепродают дальше по стране.

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Интересно! Например, в Поволжье и в Центральной России доживают свой срок автомобили российских марок. За Уралом и в Сибири доминируют подержанные азиатские машины, а Северный Кавказ и Дальний Восток превратились в гигантские рынки подержанных автомобилей. По данным агентства "Автостат", по состоянию на июль 2026 года средний возраст легкового автомобиля в РФ достиг 15,4 года, а 69% машин старше десяти лет.

Какие события предшествовали этому коллапсу

Сам термин "кубинский сценарий" возник после революции 1959 года на Кубе, когда из-за торгового эмбарго США местные жители лишились доступа к новым автомобилям и запчастям и были вынуждены ремонтировать машины 1950-х годов. Похожая ситуация сложилась в России после начала полномасштабной войны в Украине. Рынок агрессора покинули все ключевые мировые игроки: Audi, Mercedes, BMW, KIA, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Renault и другие.

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Важно! В результате в 2022 году производство новых легковых автомобилей в России обвалилось на 67% – до 450 тысяч единиц, что стало худшим показателем со времен распада СССР. Хотя до начала войны россияне стабильно выпускали 1,3–1,7 миллиона автомобилей в год, сейчас им приходится довольствоваться остатками собственного автопрома и тотальной зависимостью от Китая.

Кстати, жесткие западные ограничения вынуждают страну-агрессора идти на отчаянные шаги ради спасения своей промышленности. Теперь Москва собственноручно и передает стратегическому партнеру то, что годами прятала за семью замками.