Авторинок Росії накрила криза: росіяни переходять на "кубинський сценарій"

Чому російський авторинок приречений на деградацію

Через масовий вихід світових брендів автомобільний ринок Росії почав розвиватися за так званим "кубинським сценарієм". Це означає, що машини не замінюються на нові, а старішають і після втрати вартості просто переміщуються з великих міст у бідніші регіони, повідомляє The Moscow Times.

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Про те, що росіянам доведеться експлуатувати свої транспортні засоби десятиліттями, відкрито заявляють навіть місцеві фінансисти. На запитання, чи утвердиться така модель до 2030 року, старший керуючий директор Сбєрбанку РФ Михайло Матовніков відповів прямо: "У певному сенсі ми вже там".

Як саме працює ця схема на практиці

Процес старіння автопарку в Росії має свою специфіку та б'є по гаманцях жителів провінції. Нові машини, які тепер представлені переважно китайськими брендами, продаються виключно у найбільших та найбагатших містах. Коли ж ці авто дешевшають на вторинному ринку, їх перепродують далі по країні.

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Цікаво! Наприклад, у Поволжі та Центральній Росії доношують автомобілі російських марок. За Уралом і в Сибіру домінують вживані азійські машини, а Північний Кавказ та Далекий Схід перетворилися на гігантські ринки старих авто. За даними агентства "Автостат", станом на липень 2026 року середній вік легковика в РФ сягнув 15,4 року, а 69% машин старші за десять років.

Які події передували цьому колапсу

Сам термін "кубинський сценарій" виник після революції 1959 року на Кубі, коли через торговельне ембарго США місцеві жителі втратили доступ до нових авто і запчастин, змушено ремонтуючи машини 1950-х років. Схожа ситуація спіткала Росію після початку повномасштабної війни в Україні. Ринок агресора покинули всі ключові світові гравці: Audi, Mercedes, BMW, KIA, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Renault та інші.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Важливо! Унаслідок цього у 2022 році виробництво нових легковиків у Росії обвалилося на 67% – до 450 тисяч одиниць, що стало найгіршим показником із часів розпаду СРСР. Хоча до початку війни росіяни стабільно випускали 1,3–1,7 мільйона авто на рік, зараз їм доводиться задовольнятися залишками власного автопрому та тотальною залежністю від Китаю.

До речі, жорсткі західні обмеження змушують країну-агресорку йти на відчайдушні кроки заради порятунку своєї промисловості. Тепер Москва власноруч віддає стратегічному партнеру те, що роками ховала за сімома замками.