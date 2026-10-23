Дрони б'ють по гаманцях росіян: чому центробанк Росії заморозив ставку

Чому російський центробанк заморозив ставку

Банк Росії залишив облікову ставку на рівні 14% річних вже друге засідання поспіль. Головною причиною такого кроку стали успішні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, які спровокували дефіцит пального та стрімкий ріст цін, про що пише Bloomberg.

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Кампанія Києва проти російських НПЗ опустила обсяги переробки нафти до багаторічних мінімумів. Це призвело до того, що інфляція в РФ вже перевищила прогнози регулятора, адже дорогий бензин автоматично тягне за собою зростання вартості логістики та продуктів на полицях магазинів.

Наслідки атак безпілотників на російські нафтопереробні підприємства неможливо ігнорувати– зазначає аналітикиня Freedom Finance Global Наталія Мільчакова.

За її словами, високі ціни на пальне продовжуватимуть розганяти інфляційні очікування населення, змушуючи бізнес переписувати цінники.

Які ще сектори постраждали від атак

Проблеми ворога вийшли далеко за межі енергетики. У російському центробанку визнають, що удари по складській інфраструктурі та дата-центрах, якими користуються гіганти на кшталт "Яндекса" та "Сбєрбанку", призвели до перебоїв у логістиці та шаленого зростання вартості страхування.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Аналітикиня інвестиційної компанії Finam Ольга Бєлєнькая підкреслює, що такі руйнування створюють тимчасові обмеження для виробничих потужностей в ІТ, фінансах та сфері послуг. Вона прогнозує, що до кінця року інфляція в Росії може сягнути 8%.

Російська економіка вже тривалий час страждає від високої вартості запозичень через міжнародні санкції та колосальні витрати на війну проти України. Місцевий бізнес відчайдушно чекав на зниження ставки, щоб зменшити боргове навантаження та відновити інвестиції, проте тепер ці плани остаточно зруйновані. Регулятор очікує, що наступного року середня ставка триматиметься на жорсткому рівні 12,5-13,5%, а повернутися до цільової інфляції у 4% Росія зможе не раніше 2027 року.

До речі, через масовий вихід світових брендів автомобільний ринок Росії почав розвиватися за так званим "кубинським сценарієм". Це означає, що машини не замінюються на нові, а старішають і після втрати вартості просто переміщуються з великих міст у бідніші регіони.