Война возвращается туда, откуда она пришла: Сибига назвал войну Кремля провалом
- Андрей Сибига заявил, что война является неудачей Кремля, а российская экономика вошла в глубокую рецессию с рекордным бюджетным дефицитом в 21 миллиард долларов в 2025 году.
- Украина усилила удары по военным целям на территории России, нанеся ущерб на 15 миллиардов долларов в 2025 году, и эта кампания будет продолжаться.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что действующие события не может назвать победой России. Более того, война является неудачей Кремля.
Что рассказал Сибига о войне Кремля против Украины?
В частности это отражается на экономике, о чем министр написал в соцсети Х.
Читайте также Российская металлургия на грани: бизнес просит у Кремля помощи
Россия не побеждает в войне против Украины. На самом деле эта война является провалом для Москвы.
Согласно словам Сибиги, российская экономика вошла в глубокую рецессию. Совокупный бюджетный дефицит российских регионов в 2025 году достиг рекордных 21 миллиарда долларов. Это в восемь раз больше, чем в 2023 году.
Также Москва не может остановить падение производства в 12 ключевых отраслях. Вместо этого она повышает налоги. В прошлом году в России закрылось на 15% больше предприятий, а еще 10% – находятся на грани закрытия.
Недостаточно продуманное бюджетное планирование России приведет к еще большим бюджетным разрывам,
– написал Андрей Сибига.
Расхождение между цифрами Министерства финансов России и реальностью будет означать как минимум на 25 миллиардов долларов меньшие нефтяные поступления в российский бюджет в 2026 году.
Украина же усиливает кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории России. А в 2025 году было осуществлено 719 таких ударов, которые нанесли ущерб на 15 миллиардов долларов.
И эта кампания будет продолжаться. Война возвращается туда, откуда она пришла – в Россию. И это справедливо,
– заявил Сибига.
Заметьте! Он добавил, что для Путина ситуация будет только ухудшаться – как на поле боя, так и в экономике. А дополнительное санкционное давление, в частности против "теневого флота" России и энергетического сектора являются критически важными.
В частности российская экономика слабее, чем когда-либо с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет The Washington Post.
Добывающая нефтяная отрасль России скатывается в настоящий кризис. А санкции против Кремля только ускорят этот процесс.
Но еще до новых ограничений, российская экономика двигалась к рецессии. Проблема заключается в частности в политике Центробанка.
Что еще следует знать о состоянии российской экономики?
- Россия тратит около 10% всей своей экономики и примерно половину общего бюджета на войну против Украины. К тому же реальные военные расходы России в последние годы были до 66% больше, чем официально заявлялось.
- А в течение 2026 года россияне будут оставаться на распутье - между продолжением вливания ресурсов в войну или началом постепенного сворачивания к полувоенному режиму. В то же время правительство уже активно реагирует на проблемы в экономике России.