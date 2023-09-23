Экономика Украины начала восстанавливаться: в Bloomberg объяснили причину

Несмотря на полномасштабное вторжение России, экономика Украины демонстрирует рост. Украинцам удалось адаптироваться к новым условиям.

Согласно прогнозу западного издания, украинская экономика впервые показывает рост в 2023 году. Экономический рост происходит после глубокого падения в 2022-м, когда страна-агрессорка пошла на наше государство полномасштабной войной.

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Что происходит в экономике Украины

Согласно прогнозам НБУ, экономика Украины в 2023 году может вырасти на 2,9%. Этот прогноз будет пересмотрен в октябре. В материале отмечается, что от роста ВВП в 2023 году зависит, будет ли Украина платить ВВП-варранты. Ведь они выплачиваются в случае, если рост ВВП составляет более 3%. Рост происходит на фоне стабилизации настроений в Украине и увеличения расходов населения.

Украинцы успели адаптироваться к развязанной Россией войне. Из-за этого увеличиваются потребительские расходы, что приводит к запуску экономики. Гражданское население привыкло к ощущению относительной стабильности после первых месяцев войны, когда Россия разрушила инфраструктуру Украины и приостановила её экспортную экономику, важную часть которой составляют поставки зерна.

Также на ситуацию повлияла низкая сравнительная база. По данным Государственной службы статистики, после февраля 2022 года было резкое падение в течение многих месяцев. Однако во втором квартале 2023 года ВВП подскочил на 19,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).



Что происходило с экономикой Украины после вторжения России / График Bloomberg