Что происходит с экспортом дизельного топлива

По данным аналитиков Vortexa, в сентябре Россия экспортировала по морю лишь около 144 тысяч баррелей дизельного топлива и газойля в сутки. Это самый низкий месячный показатель за более чем десять лет наблюдений, пишет Bloomberg.

По сравнению с августом поставки дизельного топлива сократились на 28%. В то же время объемы грузов, направлявшихся в Бразилию, выросли.

Причиной падения стал запрет российского правительства на экспорт дизельного топлива. Москва таким образом пытается поддержать внутренние запасы на фоне успешных атак Украины на ее нефтеперерабатывающие заводы.

Чем Россия замещает обвал поставок дизельного топлива

Чтобы компенсировать провал дизельного направления, российские нефтяники резко увеличили отгрузки других продуктов:

экспорт нефти подскочил на 35% – до 363 тысяч баррелей в сутки;

поставки мазута выросли на 6% – до 613 тысяч баррелей в сутки;

экспорт сырья для нефтепереработки, в частности вакуумного газойля, – до 32 тысяч баррелей в сутки;

поставки бензина и компонентов для смешивания – до 19 тысяч баррелей в сутки.

Интересно, что поставки из балтийских портов выросли почти на 50%, потому что украинские атаки существенно нарушили работу вражеской инфраструктуры в Черном море.

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А вот авиационное топливо в сентябре Россия за границу вообще не отправляла.

Почему Кремль удерживает топливо

Напомним, что главная причина дизельного коллапса – правительственный запрет на экспорт, которую Россия недавно вновь продлила до конца октября.

Однако сейчас, по данным российских СМИ, чиновники рассматривают возможность разрешить некоторым производителям " возобновить экспорт дизельного топлива ", чтобы избежать чрезмерного переполнения резервуаров, из которых просто некуда сливать топливо.