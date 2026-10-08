Що відбувається з експортом дизеля

За даними аналітиків Vortexa, у вересні Росія експортувала морем лише близько 144 тисяч барелів дизеля та газойлю на добу. Це найнижчий місячний показник за понад десять років спостережень, пише Bloomberg.

Порівняно із серпнем поставки дизеля скоротилися на 28%. Водночас обсяги вантажів, що прямували до Бразилії, зросли.

Причиною падіння стала заборона російського уряду на експорт дизельного пального. Москва у такий спосіб намагається підтримати внутрішні запаси на тлі успішних атак України на її нафтопереробні заводи.

Чим Росія замінює обвал поставок дизеля

Щоб компенсувати провал дизельного напрямку, російські нафтовики різко наростили відвантаження інших продуктів:

експорт нафти підскочив на 35% – до 363 тисяч барелів на добу;

поставки мазуту зросли на 6% – до 613 тисяч барелів на добу;

експорт сировини для нафтопереробки, зокрема вакуумного газойлю – до 32 тисяч барелів на добу.

постачання бензину та компонентів для змішування – до 19 тисяч барелів на добу.

Цікаво, що поставки з балтійських портів зросли майже на 50%, оскільки українські атаки суттєво порушили роботу ворожої інфраструктури в Чорному морі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

А от авіаційне пальне у вересні Росія за кордон взагалі не відправляла.

Чому Кремль притримує пальне

Нагадаємо, що головна причина дизельного колапсу – урядова заборона на експорт, яку Росія нещодавно знову продовжила до кінця жовтня.

Проте зараз, за даними росЗМІ, чиновники розглядають можливість дозволити деяким виробникам відновити експорт дизеля, аби уникнути надмірного затоварення резервуарів, які просто нікуди зливати.