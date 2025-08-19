Почти половина долларов США хранится за рубежом: экспорт валюты достиг пика
- В первом квартале 2025 года 45% всех американских долларов находилось за рубежом, с общей стоимостью 1,05 триллиона долларов.
Доллар показал рост за рубежом больше всего в 2008-2021 годах, с пиком в 2020 году, однако с 2022 по 2025 год запасы почти не росли из-за популярности цифровых платежных систем и криптовалют.
США экспортирует нефть, самолеты, автомобили, лекарства и многие другие товары. Однако самым ценным американским экспортом на протяжении десятилетий остается доллар.
Сколько долларов экспортировали США?
В первом квартале 2025 года стоимость всех долларов за пределами США достигла 1,05 триллиона. Из всей американской наличности в обращении 45% денег находится за рубежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Econovis.
Рост иностранных запасов доллара происходил постепенно.
- В 1970 году за рубежом находилось банкнот только на 5,4 миллиарда долларов.
- Однако за 5 десятилетий объем валюты рос в среднем на 10% ежегодно.
- При этом ежегодный общий рост американской наличности в обращении был лишь на уровне 7,2%.
Важно! Нынешний пик объемов доллара за рубежом, по мнению аналитиков, говорит о неизменной главной роли американской валюты в мировой торговле, а также в финансах и сбережениях.
Когда экспорт доллара вырос больше всего?
Наибольший скачок экспорта долларовых купюр зафиксировали в 2008-2021 годах.
- В 2028 году этому поспособствовал глобальный финансовый кризис, когда доллар рассматривали как "тихую гавань" для сбережений.
- Во время пандемии коронавируса в 2020 году произошел пик роста объемов доллара за рубежом – количество банкнот увеличилось на 121 миллиард, установив рекордный прирост в 15%.
Однако с 2022 по 2025 год запасы долларов за пределами США почти не росли. Специалисты видят причину этого в нескольких факторах:
- В США и за их пределами стремительно возросла популярность цифровых платежных систем, а потребность в наличных уменьшилась.
- Популярность криптовалют дала возможность осуществлять сбережения и международные переводы в цифровых деньгах.
- Кроме того, после лет стремительного увеличения наличных запасов доллара страны, вероятно, достигли "потолка" в спросе на американскую валюту.
Стоит знать! Аналитики считают, что падение спроса на долларовые банкноты за рубежом может говорить о переломном моменте. Доллар, очевидно, и в дальнейшем будет оставаться мировой валютой, однако в эпоху цифровизации популярность наличных замедлится.
Какова позиция доллара в мире:
- Сегодня доллар продолжает быть главной мировой валютой, в которой страны держат свои резервы. Однако в Международном валютном фонде считают, что его стабильность под угрозой. Риски для американской валюты растут из-за геополитической напряженности и новейших технологий.
- В частности, доверие иностранных инвесторов к доллару как глобальной валюте подрывает сомнительная и часто непредсказуемая политика, которую проводит президент США Дональд Трамп. Впрочем, аналитики уверены, что пока ни евро, ни юань не могут составить достойную конкуренцию доллару.