Скільки доларів експортували США?

У першому кварталі 2025 року вартість усіх доларів за межами США досягла 1,05 трильйона. З усієї американської готівки в обігу 45% грошей перебуває за кордоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Econovis.

Зростання іноземних запасів долара відбувалося поступово.

У 1970 році за кордоном знаходилось банкнот лише на 5,4 мільярда доларів.

Проте за 5 десятиліть обсяг валюти зростав в середньому на 10% щороку.

При цьому щорічне загальне зростання американської готівки в обігу було лише на рівні 7,2%.

Важливо! Нинішній пік обсягів долара за кордоном, на думку аналітиків, говорить про незмінну головну роль американської валюти у світовій торгівлі, а також у фінансах та заощадженнях.

Коли експорт долара зріс найбільше?

Найбільший стрибок експорту доларових купюр зафіксували у 2008-2021 роках.

У 2028 році цьому посприяла глобальна фінансова криза, коли долар розглядали як "тиху гавань" для заощаджень.

Під час пандемії коронавірусу у 2020 році відбувся пік зростання обсягів долара за кордоном – кількість банкнот збільшилась на 121 мільярд, встановивши рекордний приріст у 15%.

Проте з 2022 по 2025 рік запаси доларів за межами США майже не росли. Фахівці вбачають причину цього у кількох факторах:

У США та за їх межами стрімко зросла популярність цифрових платіжних систем, а потреба в готівці зменшилась.

Популярність криптовалют дала можливість здійснювати заощадження та міжнародні перекази у цифрових грошах.

Окрім того, після років стрімкого збільшення готівкових запасів долара країни, ймовірно, досягли "стелі" у попиті на американську валюту.

Варто знати! Аналітики вважають, що падіння попиту на доларові банкноти за кордоном може говорити про переломний момент. Долар, вочевидь, і надалі лишатиметься світовою валютою, однак в епоху цифровізації популярність готівки сповільниться.

Яка позиція долара у світі: