Сколько долларов экспортировали США?

В первом квартале 2025 года стоимость всех долларов за пределами США достигла 1,05 триллиона. Из всей американской наличности в обращении 45% денег находится за рубежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Econovis.

Рост иностранных запасов доллара происходил постепенно.

В 1970 году за рубежом находилось банкнот только на 5,4 миллиарда долларов.

Однако за 5 десятилетий объем валюты рос в среднем на 10% ежегодно.

При этом ежегодный общий рост американской наличности в обращении был лишь на уровне 7,2%.

Важно! Нынешний пик объемов доллара за рубежом, по мнению аналитиков, говорит о неизменной главной роли американской валюты в мировой торговле, а также в финансах и сбережениях.

Когда экспорт доллара вырос больше всего?

Наибольший скачок экспорта долларовых купюр зафиксировали в 2008-2021 годах.

В 2028 году этому поспособствовал глобальный финансовый кризис, когда доллар рассматривали как "тихую гавань" для сбережений.

Во время пандемии коронавируса в 2020 году произошел пик роста объемов доллара за рубежом – количество банкнот увеличилось на 121 миллиард, установив рекордный прирост в 15%.

Однако с 2022 по 2025 год запасы долларов за пределами США почти не росли. Специалисты видят причину этого в нескольких факторах:

В США и за их пределами стремительно возросла популярность цифровых платежных систем, а потребность в наличных уменьшилась.

Популярность криптовалют дала возможность осуществлять сбережения и международные переводы в цифровых деньгах.

Кроме того, после лет стремительного увеличения наличных запасов доллара страны, вероятно, достигли "потолка" в спросе на американскую валюту.

Стоит знать! Аналитики считают, что падение спроса на долларовые банкноты за рубежом может говорить о переломном моменте. Доллар, очевидно, и в дальнейшем будет оставаться мировой валютой, однако в эпоху цифровизации популярность наличных замедлится.

Какова позиция доллара в мире: