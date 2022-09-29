В Минэкономики сообщают, что данное постановление о запрете экспорта будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения страной-агрессорой недружественных действий против Украины.

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Что интересно, по данным статистики, с марта по июнь 2022 экспорт украинских товаров на территорию россии составил 4,2 миллиона долларов. Преимущественно это была продукция из черных металлов на сумму чуть больше 4 миллионов долларов и химическая продукция на 57,2 тысячи долларов.

Торговля во время войны

Как рассказал 24 каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, фактически единственной украинской статьей по экспорту в Россию является экспорт услуг, связанный с нефтью и газом.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Учитывая, что мы транспортируем газ, это считается экспортом услуг. И Россия платила за это. Сейчас это происходит не в полном объеме, конечно. "Нефтегаз" подчеркнул, что будет подавать за такие действия россии в суд. А что касается экспорта других товаров, то я даже не представляю, как можно сейчас это сделать.

До полномасштабного вторжения Украина экспортировала в россию уже готовую продукцию. Этот рынок сбыта закрыт. Однако учитывая, что на сегодняшний день в Украине ситуация не 2014 года, проблема закрытия рынка с россией не серьезная.

Импортирует ли Украина товары из россии

Ввоз из россии в Украину товаров невозможен. Сейчас не существует точки, из которой можно было бы принять этот импорт. Украина преимущественно импортировала из россии либо полуфабрикаты, либо сырье. Это касается газа, нефтепродуктов, разных материалов, минудобрений.

Если бы это цинично не звучало, но я уверен, как только основные боевые действия закончатся, начнет восстанавливаться торговый аппарат с россией. Потому что будет продукция, в которой мы будем нуждаться в России, и наоборот. Если это будет делаться не напрямую, это будет делаться через Белоруссию, Казахстан, Грузию. Бизнес будет искать как заработать,

– добавил эксперт.

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Результаты экспорта Украины

В рамках "Зерновой инициативы" из Украины экспортировано 5,29 миллиона тонн агропродукции. Из-за войны и засуху роль Украины в обеспечении мира зерном продолжает расти.

Вдобавок, был установлен новый результат: если на прошлой неделе было вывезено 1 миллион тонн зерна за 4 дня, то на сегодняшний день, очередной миллион был достигнут уже за 3 дня.

В целом из Украины экспортировано в страны Азии, Европы и Африки 4,38 миллиона тонн агропродукции.

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