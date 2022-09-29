В Мінекономіки повідомляють, що дана постанова про заборону експорту діятиме до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування країною-агресоркою недружніх дій проти України.

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Що цікаво, за даними статистики, з березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію росії склав 4,2 мільйона доларів. Переважно це була продукція з чорних металів на суму трішки більше, ніж 4 мільйони доларів і хімічна продукція на 57,2 тисячі доларів.

Торгівля під час війни

Як розповів 24 каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, фактично єдиною українською статтею щодо експорту в росію є експорт послуг пов'язаний з нафтою та газом.

Борис Кушнірук Економічний експерт Враховуючи, що ми транспортуємо газ, то це вважається експортом послуг. І росія Україні платила за це. Зараз це відбувається не у повному обсязі, звичайно. "Нафтогаз" наголосив, що буде подавати за такі дії росії в суд. А щодо експорту інших товарів, то я навіть не уявляю, як можна зараз це зробити.

До повномасштабного вторгнення Україна експортувала в росію вже готову продукцію. Цей ринок збуту закритий. Проте враховуючи, що на сьогодні в Україні ситуація не 2014 року, то проблема щодо закриття ринку з росією не серйозна.

Чи імпортує Україна товари з росії

Ввезення з росії в Україну товарів не можливе. Зараз не існує точки, з якої можна б було прийняти цей імпорт. Україна переважно імпортувала з росії або напівфабрикати, або сировину. Це стосується газу, нафтопродуктів, різних матеріалів, міндобрив.

Якби цинічно це не звучало, але я впевнений, як тільки основні бойові дії закінчаться, почне відновлюватися торговий апарат з росією. Бо буде продукція, яку ми потребуватимемо з росії, й навпаки. Якщо це буде робитися не напряму, то це робитиметься через Білорусію, Казахстан, Грузію. Бізнес буде шукати як заробити,

– додав експерт.

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Результати експорту України

У рамках "Зернової ініціативи", з України експортовано 5,29 мільйона тонн агропродукції. Через війну та посуху роль України в забезпеченні світу зерном продовжує зростати.

На додачу, було встановлено новий результат: якщо минулого тижня було вивезено 1 мільйон тонн зерна за 4 дні, то на сьогодні, черговий мільйон було досягнуто вже за 3 дні.

Загалом, з України експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 мільйона тонн агропродукції.

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