Измены нет: Украина не экспортирует электроэнергию в Молдову

Российская пропаганда распространяет информацию о том, что украинские власти тайно экспортируют электроэнергию в ЕС. Почему нарратив России – это очередной информационный вброс, читайте в материале.

После того как россияне начали совершать массированные атаки на украинскую энергосистему, наша страна перестала продавать электроэнергию странам Европейского Союза. Об этом еще ранее заявлял на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль.

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Как работает российская пропаганда

Многие украинцы все еще уверены, что в дефиците электроэнергии виновны власти, которые тайно продают электроэнергию Европе. Однако такая риторика – это российская пропаганда, спекулирующая по ситуации с экспортом.

что активный экспорт электроэнергии из Украины в Европу начался в июне 2022 года. С января по октябрь 2022 года экспорт электроэнергии дал Украине более 542 миллионов долларов выручки – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Кстати, данные по экспорту электроэнергии можно проверить на сайте европейской сети операторов системы передачи – Entso-e.

По информации сайта, Украина действительно остановила продажи электроэнергии в ЕС и Молдове. Последние данные – это поставки 10 октября по 150 МВт в Румынию и Словакию и 220 МВт – в Польшу по выделенной линии "Добротворская ТЭС – Замость".

Что означает "перетоки электроэнергии"

То естьУкраина не продавала свою электроэнергию в соседние страны ЕС и Молдову.

Украинские и европейские энергосистемы объединены. В этом случае важно понимать, что существует коммерческий экспорт электроэнергии, а есть еще физический. Что касается физического, то это те же перетоки между энергосистемами разных стран-соседей. Это помогает системам балансировать друг друга.

Как рассказывает 24 каналу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, следует помнить, что у Украины и Молдовы тоже есть объединенные энергосистемы.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Есть такое понятие, как "перетоки электроэнергии". Бывшая советская энергосистема была построена так, что в случае, когда есть избыточное производство электроэнергии, соответственно ее нужно куда-то направить, ведь производство остановить нельзя. Следовательно, в этом случае лишнюю электроэнергию отдавали соседней стране.

Впоследствии, когда производство электроэнергии стабилизировалось, страна, получавшая остаточную электроэнергию, возвращала ее обратно. За это ни одна из сторон не платила деньги.

Таким образом, страны страхуют друг друга, происходит фильтрация и поддержка жизнедеятельности энергосистем. И если вспомнить случай с Молдовой, то экспорт мы запретили еще с 11 октября, но эти перетоки остались,

– добавляет эксперт.

Интересно, что если бы экспорт продолжался, это существенно не повлияло бы на ситуацию в Украине. Ведь объем экспорта электроэнергии в Молдову был не велик, и он не мог сильно повлиять на ситуацию с энергоснабжением.

Еще одна причина

Помимо объединенных электросетей и российских обстрелов, повредивших украинскую энергосистему, еще одной проблемой со светом в Молдове стало прекращение поставок газа.

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По словам Олега Попенко, эксперта по ЖКУ, украинский экспорт электроэнергии просто физически невозможен.

Олег Попенко эксперт по ЖКУ Электроэнергию для Молдовы производит Тираспольская ТЭЦ, которая находится на территории Приднестровья, оккупированном россиянами.

Итак, Россия ограничила поставки газа на ТЭЦ, параллельно ударила по энергосистеме Украины. В этой ситуации получилось так, что обе страны остались без света.