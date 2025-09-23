ЕС заплатил почти 1,4 миллиарда за металл из России: кто кормит российскую металлургию
- За 7 месяцев 2025 года ЕС купил у России 3,37 миллиона тонн металлургической продукции на 1,39 миллиарда евро, в частности 2,18 миллиона тонн полуфабрикатов.
- Россия экспортировала в ЕС 696,99 тысячи тонн чугуна за 254,45 миллиона евро, а также 43,59 тысячи тонн металлолома, железную руду и железо прямого восстановления.
Москва продолжает зарабатывать на импорте металлов в Европу. За 7 месяцев 2025 года ЕС приобрел 3,37 миллиона тонн металлургической продукции России.
Сколько металла закупает ЕС у России?
По данным Eurostat, в январе-июле ЕС приобрел металлургического сырья у России на 1,39 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на GMK Center.
Основным импортным товаром были полуфабрикаты.
За семь месяцев Россия поставила Европе 2,18 миллиона тонн этой продукции – на 13,2% больше в годовом измерении, чем в прошлом году. За полуфабрикаты ЕС заплатил Кремлю 982,38 миллиона евро за этот период.
Больше всего их покупали:
- Бельгия – 826,7 тысяч тонн;
- Италия – 510,93 тысячи тонн;
- Чехия – 454,38 тысячи тонн;
- Дания – 334,71 тысячи тонн.
В больших объемах Россия импортировала и чугун – 696,99 тысячи тонн за 7 месяцев. Российские компании заработали от поставок на европейский рынок этой продукции 254,45 миллиона евро.
Основными покупателями чугуна были:
- Италия – 524,524 62 тысячи тонн;
- Латвия – 87,27 тысячи тонн;
- Бельгия – 31,31 07 тысячи тонн.
Зато ферросплавы в период с января по июль Россия в ЕС почти не осуществляла – импортировала всего 3,8 тысячи тонн (в прошлом году – 48,52 тысячи тонн).
Кроме того, в этот период ЕС закупил у России:
- металлолома – 43,59 тысячи тонн – на 14,54 миллиона евро;
- железной руды – 2,04 тысячи тонн;
- железа прямого восстановления – 441,68 тысячи тонн – на 138,29 миллиона евро.
Важно! По данным GMK Center, в 2024 году страны Евросоюза закупили у России 5,34 миллиона тонн металлургической продукции. Несмотря на действие санкций, российские компании продолжают зарабатывать на экспорте в ЕС – только в прошлом году их доходы от таких поставок превысили 2,5 миллиарда евро.
Проблемы в металлургической отрасли России: что известно?
Вместе с тем российская металлургическая отрасль приходит в упадок. В 2024 году выпуск стали сократился на 8,6%, а уже в первом квартале 2025-го падение углубилось еще на 7,2%.
Одной из причин кризиса стали падение экспортных цен – в рублях они снизились на 26%. Дополнительно ситуацию осложняет прогнозируемое сокращение внутреннего спроса: в этом году он может упасть до 39 миллионов тонн против 43–45 миллионов тонн в 2024-м.
Российские металлургические гиганты уже ощущают на себе эти проблемы. Магнитогорский комбинат заявил о снижении выпуска стали на 18%, а чугуна – на 9%. Новолипецкий металлургический комбинат в первом квартале 2025 года зафиксировал убытки на более 15,7 миллиона долларов.