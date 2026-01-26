Москва снова в игре: Казахстан возобновляет экспорт нефти через Россию

Потоки нефти через один из ведущих морских портов России снова восстановятся после ударов украинских дронов по нефтяной инфраструктуре Москвы. Казахстан наращивает экспорт сырья через Россию.

Как Казахстан наращивает экспорт через Россию?

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что один из морских швартовых узлов в российском порту Новороссийск снова ввели в эксплуатацию, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Bloomberg пишет, что атакованы танкеры возле Новороссийска: что везли и насколько повреждены

Ремонт на швартовом причале №3 уже завершили, поэтому сейчас он работает в обычном режиме. Также загрузку нефти осуществляет причальный пункт №1.

К отремонтированному терминалу 25 января уже подвели танкер для перегрузки нефти.

Это позволяет возобновить транспортировку нефти по маршруту, через который проходит около 90% экспорта казахстанской нефти,

– отмечает издание.

По данным КТК, если оба швартовые пункты будут работать одновременно, компания гарантирует выполнение годовых планов отгрузки нефти.

Обратите внимание! В то же время швартовый причал № 2 до сих пор восстановить так и не удалось. И казахстанский консорциум пока не дает никаких прогнозов по возвращению его в работу.

Почему простаивал российский порт?

Черноморский терминал КТК работал с пониженной мощностью с конца ноября 2025 года. Это произошло после атаки украинских дронов на морской порт Новороссийск в Краснодарском крае, который является одним из главных маршрутов для экспорта нефти из России и Казахстана.

В результате ударов было повреждено ключевое оборудование для загрузки нефти, пишет Reuters. В результате в КТК остался только один из трех причальных устройств для отгрузки сырья:

швартовый пункт №2 на тот момент был поврежден из-за предыдущих атак;

причальный пункт №3 находился еще с 12 ноября на ремонте, который затянулся из-за неблагоприятных погодных условий.

Важно! Из-за поврежденной инфраструктуры в Черном море Казахстан в декабре прошлого года даже решил экспортировать нефть с крупного месторождения Кашаган в Китай напрямую, в обход России. Ранее нефть с Кашагана обычно транспортировалась преимущественно до терминала в российском порту Новороссийск для дальнейшего экспорта.

Почему Казахстан сократил добычу нефти?