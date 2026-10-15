Что произошло с украинским экспортом

С начала октября Украина смогла вывезти за границу лишь 1,125 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, что составляет едва 50% от запланированных объемов. Главная причина заключается в том, что отечественная логистика в настоящее время работает на пределе своих физических возможностей, о чем заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

Несмотря на существенные трудности с вывозом товаров, рядовым гражданам не стоит паниковать или скупать продукты впрок. Внутренний продовольственный рынок полностью обеспечен, а в торговых сетях, на рынках и в уличной торговле сохраняется широкий ассортимент овощей и других продуктов питания.

Долгосрочного дефицита продовольствия нет. Имеющиеся каналы сбыта продолжают работать, а Минагрополитики поддерживает постоянную связь с представителями розничной торговли,

– подчеркнул глава министерства.

Что продает Украина в условиях ограниченной логистики

Поскольку пропускная способность маршрутов остается низкой, государство делает ставку на товары с добавленной стоимостью, которые приносят больше денег в экономику. В октябре львиную долю экспорта составили зерновые (670 тысяч тонн) и масличные культуры (184 тысячи тонн), а также подсолнечное масло и шроты.

Важно! Украинский агросектор держится преимущественно на небольших хозяйствах, которые продолжают бесперебойно работать, несмотря на войну и постоянные логистические кризисы. Около 70% всех сельскохозяйственных земель обрабатывают малые и средние предприятия площадью до 5 тысяч гектаров, тогда как на большие агрохолдинги приходится лишь пятая часть угодий.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Если в будущем возникнут точечные перебои с поставками, правительство обещает оперативно координировать действия между этими производителями и супермаркетами, чтобы украинцы не увидели пустых полок.

Ранее мы сообщали, что логистические маршруты между нашей страной и европейскими соседями в скором времени претерпят значительные изменения. Масштабные инвестиции в транспортную инфраструктуру обещают существенно ускорить движение товаров через границу.