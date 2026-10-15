Что произошло с украинским экспортом
С начала октября Украина смогла вывезти за границу лишь 1,125 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, что составляет едва 50% от запланированных объемов. Главная причина заключается в том, что отечественная логистика в настоящее время работает на пределе своих физических возможностей, о чем заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.
Несмотря на существенные трудности с вывозом товаров, рядовым гражданам не стоит паниковать или скупать продукты впрок. Внутренний продовольственный рынок полностью обеспечен, а в торговых сетях, на рынках и в уличной торговле сохраняется широкий ассортимент овощей и других продуктов питания.
Долгосрочного дефицита продовольствия нет. Имеющиеся каналы сбыта продолжают работать, а Минагрополитики поддерживает постоянную связь с представителями розничной торговли,
– подчеркнул глава министерства.
Что продает Украина в условиях ограниченной логистики
Поскольку пропускная способность маршрутов остается низкой, государство делает ставку на товары с добавленной стоимостью, которые приносят больше денег в экономику. В октябре львиную долю экспорта составили зерновые (670 тысяч тонн) и масличные культуры (184 тысячи тонн), а также подсолнечное масло и шроты.
Важно! Украинский агросектор держится преимущественно на небольших хозяйствах, которые продолжают бесперебойно работать, несмотря на войну и постоянные логистические кризисы. Около 70% всех сельскохозяйственных земель обрабатывают малые и средние предприятия площадью до 5 тысяч гектаров, тогда как на большие агрохолдинги приходится лишь пятая часть угодий.
Если в будущем возникнут точечные перебои с поставками, правительство обещает оперативно координировать действия между этими производителями и супермаркетами, чтобы украинцы не увидели пустых полок.
Ранее мы сообщали, что логистические маршруты между нашей страной и европейскими соседями в скором времени претерпят значительные изменения. Масштабные инвестиции в транспортную инфраструктуру обещают существенно ускорить движение товаров через границу.