Що сталося з українським експортом

Із початку жовтня Україна змогла вивезти за кордон лише 1,125 мільйона тонн аграрної продукції, що становить заледве 50% від запланованих обсягів. Головна причина полягає у тому, що вітчизняна логістика наразі працює на межі своїх фізичних можливостей, про що заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

Попри суттєві труднощі з вивезенням товарів, пересічним громадянам не варто панікувати чи скуповувати продукти про запас. Внутрішній продовольчий ринок повністю забезпечений, а в торговельних мережах, на ринках та у вуличній торгівлі зберігається широкий асортимент овочів та іншої їжі.

Довгострокового дефіциту продовольства немає. Наявні канали продажу продовжують працювати, а Мінагрополітики підтримує постійний зв'язок із представниками роздрібної торгівлі,

– наголосив очільник міністерства.

Що продає Україна в умовах обмеженої логістики

Оскільки пропускна спроможність маршрутів залишається низькою, держава робить ставку на товари з доданою вартістю, які приносять більше грошей в економіку. У жовтні левову частку експорту склали зернові (670 тисяч тонн) та олійні культури (184 тисячі тонн), а також соняшникова олія і шроти.

Важливо! Український агросектор тримається переважно на невеликих господарствах, які продовжують безперебійно працювати попри війну та постійні логістичні кризи. Близько 70% усіх сільськогосподарських земель обробляють малі та середні підприємства з площею до 5 тисяч гектарів, тоді як на великі агрохолдинги припадає лише п'ята частина угідь.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якщо в майбутньому виникнуть точкові перебої з постачанням, уряд обіцяє оперативно координувати дії між цими виробниками та супермаркетами, щоб українці не побачили порожніх полиць.

Раніше ми розповідали, що логістичні маршрути між нашою державою та європейськими сусідами невдовзі отримають потужне оновлення. Масштабні інвестиції у транспортну інфраструктуру обіцяють суттєво пришвидшити рух товарів через кордон.