Почему Москва вынуждена ограничивать экспорт

Российское правительство официально продлило запрет на вывоз большинства видов авиационного топлива еще на четыре месяца, до 31 марта 2027 года. Главной причиной такого шага стали непрерывные и точные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории России, о чем пишет Bloomberg.

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Ограничения, введенные Москвой еще в июне, должны были истечь в конце этого месяца. Однако из-за угрозы дефицита на внутреннем рынке российские чиновники сообщили через Telegram о вынужденном продлении эмбарго, сделав исключение только для межправительственных соглашений.

Как украинские атаки разрушают экономику врага

Этот шаг ярко демонстрирует колоссальное давление на топливную промышленность России. В конце прошлого месяца Киев начал новую волну атак на вражеские НПЗ, чтобы максимально сократить энергетические доходы Москвы и сделать войну невыносимо дорогой для рядовых россиян.

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По данным аналитической компании Rystad Energy, почти ежедневные удары привели к тому, что объемы переработки сырой нефти в России упали до самого низкого уровня за более чем два десятилетия.

Правительство продолжает работать над обеспечением надежных и бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок– цинично оправдываются российские чиновники в своем заявлении.

Что известно о предыстории событий на мировом рынке

Стоит отметить, что Россия не является ключевым игроком на международном рынке авиатоплива. По данным аналитической компании Vortexa Ltd, в 2025 году агрессор экспортировал в среднем всего 30 тысяч баррелей в день.

Это составляет менее 2% от общемировых поставок. Поэтому глобальный рынок почти не почувствует исчезновения российского ресурса, тогда как сама Россия продолжает терять миллиарды долларов экспортной выручки из-за разрушенной инфраструктуры.

Между тем объемы переработки нефти в России обвалились до самого низкого показателя за более чем два десятилетия из-за непрекращающихся атак украинских беспилотников. Только с конца октября производство упало вдвое – до 2,6–2,7 миллиона баррелей в сутки.