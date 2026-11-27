Чому Москва змушена перекривати експорт

Російський уряд офіційно продовжив заборону на вивезення більшості видів авіаційного пального ще на чотири місяці, до 31 березня 2027 року. Головною причиною такого кроку стали безперервні та влучні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах (НПЗ) на території Росії, про що пише Bloomberg.

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Обмеження, які Москва запровадила ще в червні, мали завершитися наприкінці цього місяця. Проте через загрозу дефіциту на внутрішньому ринку російські урядовці повідомили через Telegram про вимушене продовження ембарго, зробивши виняток лише для міжурядових угод.

Як українські атаки руйнують економіку ворога

Цей крок яскраво демонструє шалений тиск на паливну промисловість Росії. Наприкінці минулого місяця Київ розпочав нову хвилю атак на ворожі НПЗ, щоб максимально урізати енергетичні доходи Москви та зробити війну нестерпно дорогою для пересічних росіян.

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За даними аналітичної компанії Rystad Energy, майже щоденні удари призвели до того, що обсяги переробки сирої нафти в Росії впали до найнижчого рівня за понад два десятиліття.

Уряд продовжує працювати над підтриманням надійного та безперебійного постачання пального на внутрішній ринок– цинічно виправдовуються російські чиновники у своїй заяві.

Що відомо про передісторію подій на світовому ринку

Варто зазначити, що Росія не є ключовим гравцем на міжнародному ринку авіапального. За даними аналітичної фірми Vortexa Ltd, у 2025 році агресор експортував у середньому лише 30 тисяч барелів на день.

Це становить менше ніж 2% від загальносвітових постачань. Тому глобальний ринок майже не відчує зникнення російського ресурсу, тоді як сама Росія продовжує втрачати мільярди доларів експортної виручки через зруйновану інфраструктуру.

Тим часом обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до найнижчого показника за понад два десятиліття через безперервні атаки українських безпілотників. Лише з кінця жовтня виробництво впало вдвічі – до 2,6-2,7 мільйона барелів на добу.