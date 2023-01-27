В Польше открыли энергетический хаб для помощи Украине: стабилизирует ли это ситуацию со светом
Западные страны помогают Украине не только оружием. Для стабилизации ситуации со светом в Украине в Польше был открыт энергетический хаб.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Кроме того, многих интересует вопрос, ожидать ли весной улучшения в энергосистеме.
Важно Еще больше генераторов: в Польше открыли энергетический хаб для помощи Украине
Решение о выполнении решения встречи министров энергетики
Плачков отметил, что открытие энергетического хаба в Польше – это решение во исполнение решения встречи министров энергетики. Польша – пограничное для Украины государство, поэтому именно здесь логично открыть такой хаб. Он будет заниматься вопросами снабжения оборудования Украиной, координацией, коммуникацией, дизель-генераторами.
Сегодня очень велик дефицит оборудования у наших энергетиков. Резервы почти все использованы. К сожалению, у энергетиков сегодня нет денег, потому что потребление электроэнергии уменьшилось втрое. При том, что тарифы для населения не меняются, поэтому необходима помощь оборудованием,
– заметил бывший министр топлива и энергетики Украины.
Он добавил, что будут помогать не только поляки, но и европейцы, США. В первую очередь, нам нужны мощные трансформаторы, большое количество которых в Украине разбито. Польская электроэнергия в основном работает благодаря ТЭС, 75% из которых работают на угле.
"Поскольку у нас разрушено большое количество энергообъектов, я думаю, что будет организована и помощь с ремонтом и восстановлением оборудования на электростанциях. Это комплексный подход и очень хорошая инициатива, которая нам нужна, и она поможет нам ускорить восстановление оборудования и стабилизировать графики отключений ", – подчеркнул Плачков.
По его словам, люди жалуются, мол, непонятно, как выключают свет. Соседнее здание светится постоянно. Следует понять, что энергетики не должны и они делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.
Плачков о том, стабилизирует ли ситуацию со светом открытие энергетического хаба в Польше: смотрите видео
Энергосистема Украины объединена с европейской
Как отметил Плачков, наша энергосистема объединена с европейской. Интересно, что переход состоялся 23 февраля 2022 г., накануне полномасштабного вторжения россиян. Тогда Украина отсоединилась от совместной с Беларусью и Россией системой.
Мы объединены, но есть регионы, где очень велик дефицит генерирующих мощностей. Это и Киевский регион, и Житомирская область и т.п., что связано с остановкой ЧАЭС,
– подчеркнул бывший министр топлива и энергетики Украины.
Электроэнергия Украины: последние новости
- Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Украине. В результате обстрела есть повреждения на объектах энергетики.
- В Киеве и области в четверг, 26 января, вводили экстренные отключения света. Это произошло после массированной ракетной атаки России.
- В энергосистеме Украины после массированной ракетной атаки России сохраняется дефицит мощности. Во время очередной атаки оккупанты нанесли новые повреждения, которые и причинили дефицит мощности.