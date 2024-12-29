Польша готова компенсировать потери электроэнергии Украины из-за действий Словакии

Польша выразила готовность помочь Украине, если Словакия выполнит угрозу прекратить резервные поставки электроэнергии. Польское правительство готово увеличить производство электроэнергии, чтобы компенсировать дефицит, от которого может пострадать украинская энергосистема.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Варшава планирует активизировать экспорт электроэнергии в случае энергетического кризиса.

Читайте также Он умеет считать деньги: действительно ли Фицо рискнет прекратить электроснабжение Украины

Угрозы от Словакии и позиция Варшавы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности прекращения экспорта электроэнергии в Украину, которая с начала войны в значительной степени зависит от импорта. Это обостряет ситуацию на фоне энергетических вызовов, в частности уничтожения украинской инфраструктуры из-за атак России.

В ответ польские чиновники заявили, что готовы начать поставки электроэнергии, чтобы поддержать Украину в сложное время. Это может помочь стабилизировать украинскую энергосистему в случае непредвиденных действий со стороны Словакии.

Российский фактор в энергетическом конфликте

Словакия по-прежнему в значительной степени зависит от поставок газа и нефти из России, что вызывает споры внутри Европейского Союза. Киев, в свою очередь, может остановить транзит российской нефти через трубопровод "Дружба", если Словакия прекратит экспорт электроэнергии.

Эта ситуация подчеркивает насущную необходимость Европы уменьшить зависимость от российских энергоносителей. Несмотря на санкции, газ и нефть остаются вне ограничений ЕС, что позволяет странам продолжать сотрудничество с Россией.

Контекст энергетического кризиса в Украине

Российские ракетные удары уничтожили около половины энергогенерирующих мощностей Украины, что заставило страну зависеть от импорта энергии, в частности из Словакии. Польша, со своей стороны, демонстрирует готовность стать альтернативным источником поддержки, если ситуация обострится.