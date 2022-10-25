ЕС значительно снизил зависимость от российского газа: почему до сих пор энергетический кризис не исчез
Европейский Союз существенно снизил поставки газа из Российской Федерации. В то же время, энергетический кризис остается проблемой для стран Европы.
Об этом 24 каналу сказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он отметил, что в итоге все учиненное Россией зло в адрес Западного мира и, в частности, Украины, возвращается против нее.
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В чем заключается энергетический кризис в Европе
Божко отметил, что энергетический кризис является проблемой для Европы. Однако она не в том, что физически не будет энергоносителей. Вопрос только в цене. Ведь стоимость отопления существенно ударит по прочности евро, стабильности европейских правительств и их возможности закрывать социальные расходы.
Однако, по его мнению, маловероятно, что вследствие этого внешняя политика Европы каким-то образом изменится коренным образом.
На самом деле Европа хотела бы, чтобы Россия снабжала газ, цена на него была ниже. Но никто отменять санкции не собирается,
– подчеркнул глава центра политических студий "Доктрина".
Потому что, заметил он, ни в каких газовых контрактах никогда не была прописана такая отмена.
Иски против "Газпрома" в международном арбитраже
Божко прокомментировал то, что Чехия сейчас подает в международный арбитраж против "Газпрома" из-за ряда нарушений российской компанией условий контракта. Вероятно, другие страны также начнут судиться, требуя от России компенсации за то, что они сейчас переплачивают.
В то же время, отметил он, Россия некоторое время проводит мероприятия по выводу, в частности своих коммерческих структур из-под влияния международного права. Если она осознает, что рынок Европы в какой-то степени будет для нее закрыт, и никакие имиджевые факторы не будут влиять на нее, то россияне не будут выплачивать присужденные им компенсации.
Но вполне вероятно, что это закончится национализацией газохранилищ, других объектов, связанных с "Газпромом" и его дочерними компаниями в Европе,
– отметил Божко.
Поэтому, подчеркнул глава центра политических студий "Доктрина", в любом случае "Газпром" остается в неприятном положении.
Божко об энергетическом кризисе в Европе и санкциях против России: смотрите видео
Действуют ли введенные против России санкции
Божко заметил, что путь к наказанию Российской Федерации не так прост. Москва находит лазейки для того, чтобы не выполнять решения международных судов. Но все равно это всегда имеет для России негативные последствия.
И очень часто по Российской Федерации так сильно бьют даже не какие-то санкционные инструменты, введенные Западом, как контрсанкции, которые Россия вводит в ответ,
– заявил глава центра политических студий "Доктрина".
Он добавил, что после 24 февраля этого года Россия уже понимает, что в Европе у нее не будет того присутствия, которое было раньше. Поэтому она совершила глобальный разворот в сторону таких стран, как Китай, Индия, Африка.
Но, резюмировал Божко, в итоге все учиненное Россией зло в адрес Западного мира и, в частности, Украины, возвращается тем, что и страны третьего мира хорошо подумают, прежде чем реализовать с ней какое-либо сотрудничество, осознавая, что тогда они также могут попасть под санкции. .
Как Европа отказывается от российских энергоносителей: главное
- Россия продолжает активно продавать миры свои нефть , газ и уголь. Их экспорт приносит стране-агрессорке гораздо больше денег, чем она тратит на войну в Украине.
- Несмотря на войну, Россия продолжает получать сумасшедшие доходы от продажи своих энергоносителей. Главным покупателем все еще остается Европейский союз.
- Российский шантаж между тем продолжается . Манипуляции типа "русской зимы" и "голодных бунтов" в Европе - это кремлевская пропаганда для давления на страны, которые до сих пор зависимы от российских энергоносителей.