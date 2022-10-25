Про це 24 каналу сказав голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він зауважив, що в підсумку все накоєне Росією зло на адресу Західного світу й, зокрема, України, повертається проти неї.

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У чому полягає енергетична криза в Європі

Божко зазначив, що енергетична криза є проблемою для Європи. Однак вона полягає не в тому, що фізично не буде енергоносіїв. Питання лише в ціні. Адже вартість опалення суттєво вдарить по міцності євро, стабільності європейських урядів та їхній спроможності закривати соціальні видатки.

Однак, на його думку, малоймовірно, що внаслідок цього зовнішня політика Європи якимось зміниться докорінним чином.

Насправді Європа хотіла би, щоб Росія постачала газ, ціна на нього була нижчою. Але ніхто скасовувати санкції не збирається,

– наголосив голова центру політичних студій "Доктрина".

Тому що, зауважив він, у жодних газових контрактах ніколи не було прописано такого скасування.

Позови проти "Газпрому" в міжнародному арбітражі

Божко прокоментував те, що Чехія зараз подає до міжнародного арбітражу проти "Газпрому" через низку порушень російською компанією умов контракту. Тож, ймовірно, що інші країни також почнуть позиватися, вимагаючи від Росії компенсації за те, що вони зараз переплачують.

Водночас, зауважив він, Росія певний час проводить заходи щодо виведення, зокрема, своїх комерційних структур з-під впливу міжнародного права. Якщо вона усвідомить, що ринок Європи якоюсь мірою буде для неї закритий і жодні іміджеві чинники не впливатимуть на неї, то не виплачуватиме ці компенсації.

Але цілком ймовірно, що це закінчиться націоналізацією газосховищ, інших об'єктів, які пов'язані з "Газпромом" та його дочірніми компаніями в Європі,

– зазначив Божко.

Тому, наголосив голова центру політичних студій "Доктрина", у кожному разі "Газпром" залишається в неприємному становищі.

Божко про енергетичну кризу в Європі та санкції проти Росії: дивіться відео

Чи діють запроваджені проти Росії санкції

Божко зауважив, що шлях до покарання Російської Федерації є не таким простим. Москва знаходить лазівки для того, щоб не виконувати рішення міжнародних судів. Але все одно це завжди має для Росії негативні наслідки.

І дуже часто по Російській Федерації так сильно б'ють навіть не якісь санкційні інструменти, запроваджені Заходом, як ті контрсанкції, які Росія запроваджує у відповідь,

– заявив голова центру політичних студій "Доктрина".

Він додав, що після 24 лютого цього року Росія вже розуміє, що в Європі у неї не буде тієї присутності, яка була раніше. Тому вона зробила глобальний розворот у бік таких країн, як Китай, Індія, Африка.

Але, резюмував Божко, в підсумку все накоєне Росією зло на адресу Західного світу й, зокрема, України, повертається тим, що й країни третього світу добре подумають, перш ніж реалізувати з нею якусь співпрацю, усвідомлюючи, що тоді вони також можуть потрапити під санкції.

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