Киев получил новую поддержку: какая страна оказала помощь украинской столице
- Азербайджан предоставил Киеву 11 генераторов с мощностью 2,4 мегаватт для учреждений здравоохранения.
- С марта 2022 года Украина получила от Азербайджана 149 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием стоимостью около 10,5 миллионов евро.
Украина получила очередную энергетическую помощь от Азербайджана. Пакет поддержки включает в себя 11 генераторов общей мощностью 2,4 мегаватт.
Какую энергетическую помощь получил Киев?
Оборудование уже передано украинской столице, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Генераторы уже предоставили учреждениям здравоохранения и неотложной помощи в Киеве. В частности их получили:
- специализированные больницы;
- поликлиника Национального медицинского университета имени Богомольца;
- Национальный институт фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии;
- городские клинические больницы;
- службы неотложной медицинской помощи;
- диагностические центры.
Мы благодарны Азербайджану за эти генераторы, что является частью последнего пакета гуманитарной помощи, присланного в январе. Предоставленное оборудование усилит устойчивость нашей социальной и медицинской инфраструктуры во времена, когда Россия прицельно атакует украинскую энергетику в период лютых морозов. В нынешних условиях надежное резервное производство электроэнергии для учреждений здравоохранения имеет критическое гуманитарное значение.
Заместитель министра Валентина Москаленко добавила, что эти генераторы станут важной поддержкой для пациентов, медицинского персонала и уязвимых групп населения.
Важно! С марта 2022 года Украина получила от Азербайджана 149 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием. Его общий вес – более 2 300 тонн. А оценочная стоимость составляет около 10,5 миллионов евро.
Напомним, что Украина сейчас активно получает энергетическую помощь. Об этом сообщал министр энергетики Денис Шмыгаль.
Договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о возможности получения выведенного из эксплуатации оборудования и его оперативную доставку в Украину. Оборудование будет перемещено и быстро смонтировано,
– рассказал Шмыгаль.
Заметьте! Речь идет о как минимум 6 выведенных из эксплуатации станций. Эти ТЭС и ТЭЦ будут переданы Украине.
Что известно о ситуации в энергетике?
- Россияне планируют очередную атаку на энергетику Украины. Об этом сообщили министр энергетики Денис Шмыгаль и Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
- Задача для всех служб является не только оперативно восстановить поврежденные объекты, но и максимально приготовиться к новым возможным атакам.