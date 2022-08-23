Эта зима – только первая среди сложных, – директор Центра энергоэффективности
Рост инфляции, повышение стоимости энергоресурсов, усиление энергетического шантажа со стороны кремля – все это свидетельствует о том, что отопительный сезон 2022 года будет не из простых. Украинцев призывают готовиться к сверхсложной зиме.
Более того, Украина опоздала с реформами в области энергоэффективности, в частности в жилом секторе, по меньшей мере на 15 – 20 лет. Об этом в эфире марафона единых новостей сказал директор Центра энергоэффективности Егор Фаренюк.
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К сожалению, впереди сложная зима. Я думаю, что это только первая зима среди сложных. Продолжение следует, ведь все страны готовятся, есть определенная зависимость от энергоносителей нашего врага. Когда она будет преодолена – пока неизвестно. На это могут уйти годы,
– убежден он.
Реформы опоздали, добавляет Фаренюк, а масштабная энергомодернизация так и не началась.
Панельные дома: термомодернизировать или сносить
По словам директора Центра энергоэффективности, старое жилье можно термомодернизировать. Для этого нужно провести техническое обследование, установить, пригодно ли здание к эксплуатации, сколько лет оно может эксплуатироваться. Он отметил, что в большинстве своем жилье строилось с серьезным запасом.
У нас участвуют в программе и термомодернизируются дома даже начала 20 века. Есть примеры в Тернополе и других городах. Они выглядели довольно непривлекательно, после термомодернизации они становятся привлекательными и потребляют энергии вдвое меньше, чем раньше,
– сказал Фаренюк.
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