Ба більше, Україна спізнилася з реформами в галузі енергоефективності, зокрема в житловому секторі, щонайменше на 15 – 20 років. Про це в ефірі марафону єдиних новин сказав директор Центру енергоефективності Єгор Фаренюк.

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На жаль, попереду складна зима. Я думаю, що це лише перша зима серед складних. Далі буде, адже усі країни готуються, є певна залежність від енергоносіїв нашого ворога. Коли вона буде подолана – наразі невідомо. На це можуть знадобитися роки,

– переконаний він.

Реформи спізнилися, додає Фаренюк, а масштабна енергомодернізація так і не розпочалася.

Панельні будинки: термомодернізувати чи зносити

За словами директора Центру енергоефективності, старере житло можна термомодернізуувати. Для цього потрібно провести технічне обстеження, встановити, чи придатна будівля до експлуатації, скільки років вона може експлуатуватися. Він зауважив, що здебільшого житло будувалося з серйозним запасом.

У нас беруть участь у програмі й термомодернізуються будинки навіть початку 20 століття. Є приклади у Тернополі та інших містах. Вони виглядали досить не привабливо, після термомодернізації вони стають привабливими та споживають енергії вдвічі менше, ніж раніше,

– сказав Фаренюк.

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