Более того, Украина опоздала с реформами в области энергоэффективности, в частности в жилом секторе, по меньшей мере на 15 – 20 лет. Об этом в эфире марафона единых новостей сказал директор Центра энергоэффективности Егор Фаренюк.

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К сожалению, впереди сложная зима. Я думаю, что это только первая зима среди сложных. Продолжение следует, ведь все страны готовятся, есть определенная зависимость от энергоносителей нашего врага. Когда она будет преодолена – пока неизвестно. На это могут уйти годы,

– убежден он.

Реформы опоздали, добавляет Фаренюк, а масштабная энергомодернизация так и не началась.

Панельные дома: термомодернизировать или сносить

По словам директора Центра энергоэффективности, старое жилье можно термомодернизировать. Для этого нужно провести техническое обследование, установить, пригодно ли здание к эксплуатации, сколько лет оно может эксплуатироваться. Он отметил, что в большинстве своем жилье строилось с серьезным запасом.

У нас участвуют в программе и термомодернизируются дома даже начала 20 века. Есть примеры в Тернополе и других городах. Они выглядели довольно непривлекательно, после термомодернизации они становятся привлекательными и потребляют энергии вдвое меньше, чем раньше,

– сказал Фаренюк.

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