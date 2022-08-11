ЮНИСЕФ приостановит прием заявок на выплаты для украинских семей

Ряд международных организаций после начала полномасштабного вторжения россии начали выплачивать украинцам финансовую помощь. Однако ЮНИСЕФ заявила, что приостановит прием заявок.

Организация временно не будет принимать заявки от украинских семей с 23:00 14 августа. Об этом говорится в сообщении ЮНИСЕФ на официальной странице в фейсбуке.

На тему Выплаты для украинцев от международных организаций: подробная инструкция, как получить

ЮНИСЕФ приостанавливает прием заявок на выплаты для украинских семей

В посте организации говорится, что с 14 августа она временно прекратит прием заявок на выплату финансовой помощи для украинских семей в рамках программы "Совместно". Причиной тому является то, что ЮНИСЕФ не успевает обработать те заявки, которые были поданы украинцами ранее.

Это необходимо для обработки заявок и выплат семьям, отвечающих критериям программы, которые подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь,

– объясняется в сообщении.

К слову, в ЮНИСЕФ также отметили, что заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут проработаны. Информацию о возобновлении возможности подачи запросов в организации обещают обнародовать впоследствии.

Обратите внимание Пенсии до конца года повысят: кому и на сколько

Сколько человек уже получили выплаты

Вместе с тем в ЮНИСЕФ сообщили, что по состоянию на 10 августа они уже оказали помощь более 112 тысячам украинских семей, воспитывающих в общей сложности 331 тысячу детей. Среди несовершеннолетних, получивших финансовую помощь от организации, – 33 тысячи детей с инвалидностью.

Отмечается, что в рамках программы "Совместно" ЮНИСЕФ предоставит финансовую помощь до 265 тысячам украинских семей. Напомним, что по программе, украинские семьи получают 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Кстати По 2220 гривен на человека ежемесячно: как беженцам оформить международную помощь

Вас может заинтересовать – в Украине арестовали российские активы почти на миллиард гривен: смотрите видео