Южная Корея потратит 23 миллиарда долларов на микросхемы на фоне тарифов США
- Южная Корея решила увеличить поддержку полупроводниковой отрасли до 33 триллионов вон (23,25 миллиарда долларов), реагируя на политическую неопределенность со стороны США и конкуренцию из Китая.
- Экспорт полупроводников из Южной Кореи в 2024 году составил 141,9 миллиарда долларов, а США планируют объявить новые тарифы на импорт полупроводников с возможностью гибких условий для компаний.
Южная Корея объявила об увеличении пакета поддержки полупроводниковой отрасли до 33 триллиона вон (23,25 миллиарда долларов). Это примерно на четверть больше пакета в 26 триллионов вон, объявленного в прошлом году.
Южная Корея планирует увеличить поддержку полупроводниковой отрасли
Эти меры приняли в ответ на растущую политическую неопределенность со стороны действующей администрации США и усиление конкуренции со стороны Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Сеул также усилит программу финансовой помощи для отрасли производства микросхем. Объем будет увеличен до 20 триллионов вон, по сравнению с предыдущими 17 триллионами.
Решение Южной Кореи об инвестировании дополнительных средств в ключевую отрасль микросхем направлено на помощь компаниям в преодолении высоких затрат на фоне жесткой глобальной конкуренции,
– отмечает Reuters.
Четвертая по величине экономика Азии является домом для ведущих в мире производителей чипов памяти – Samsung Electronics и SK Hynix. Однако в некоторых сферах, таких как проектирование микросхем и контрактное производство, они уступают конкурентам.
В 2024 году экспорт полупроводников из Южной Кореи составил 141,9 миллиарда долларов, что составляет 21% от общего объема экспорта страны. Поставки в Китай составляли 46,6 миллиарда долларов, а в США – 10,7 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит уровень тарифов на импорт полупроводников в течение следующей недели. Однако добавил, что в отдельных случаях для компаний будут действовать гибкие условия.
Заметьте! В то же время министр финансов Чой Сан-мок сказал, что правительство будет активно консультироваться с США относительно их расследований по разделу 232 об импорте полупроводников и биофармацевтики, чтобы минимизировать любые негативные последствия для отечественных компаний.