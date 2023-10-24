В Минсоцполитики подгоняют: сколько есть еще времени, чтобы подать заявление на субсидию

Тысячи украинцев обращаются за субсидией для прохождения отопительного сезона. Тех, кто этого еще не сделал, призывают не откладывать процедуру на долгое время.

Сколько еще есть время на оформление субсидии

Некоторые украинцы уже переживают, что не успели оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие переживания безосновательны – подавать заявление на получение субсидий можно никогда в течение года.

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Вместе с тем в Минсоцполитики напомнили, что субсидию насчитывают с тех пор, как потребитель за ней обратился, и будет действовать до конца отопительного сезона.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала отопительного или неотапливаемого сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение,

– сообщили в министерстве.

На отопительный сезон расчет субсидии производится с 1 октября по 30 апреля.

Напомним, ранее гражданам рассказали, как можно самому подсчитать размер субсидии. Помочь в этом может простая формула, с которой ни у кого не возникнет проблем.