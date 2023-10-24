Сколько еще есть время на оформление субсидии

Некоторые украинцы уже переживают, что не успели оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие переживания безосновательны – подавать заявление на получение субсидий можно никогда в течение года.

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Вместе с тем в Минсоцполитики напомнили, что субсидию насчитывают с тех пор, как потребитель за ней обратился, и будет действовать до конца отопительного сезона.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала отопительного или неотапливаемого сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение,

– сообщили в министерстве.

На отопительный сезон расчет субсидии производится с 1 октября по 30 апреля.

Напомним, ранее гражданам рассказали, как можно самому подсчитать размер субсидии. Помочь в этом может простая формула, с которой ни у кого не возникнет проблем.