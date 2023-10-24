Скільки ще є часу на оформлення субсидії

Деякі українці вже хвилюються, що не встигли оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Такі переживання безпідставні – подавати заяву на отримання субсидій можна будь-коли впродовж року.

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Разом з тим у Мінсоцполітики нагадали, що субсидію нараховують відтоді, відколи споживач за нею звернувся, і діятиме вона до кінця опалювального сезону.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального або неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання,

– повідомили у міністерстві.

На опалювальний сезон розрахунок субсидії здійснюється з 1 жовтня по 30 квітня.

Нагадаємо, раніше громадянам розповіли, як можна самому підрахувати розмір субсидії. Допомогти у цьому може проста формула, з якою ні в кого не виникне проблем.