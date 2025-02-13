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13 февраля, 17:19
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Крупнейший НПЗ Турции отказывается от российской нефти из-за санкций США

Анастасия Зорик

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции Tupras принял решение об отказе от российской нефти. Причиной стало введение американских санкций.

Когда Tupras откажется от нефти из России

Turkiye Petrol Rafinerileri AS – Tupras, опасаясь санкций со стороны США, вводит ограничения на закупку нефтепродуктов с 27 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Tupras не будет принимать нефтепродукты, не соответствующие установленной странами G7 ценовой границе:

  • ценовой предел на сырую нефть – 60 долларов;
  • премиальное топливо – 100 долларов;
  • топливо со скидкой – 45 долларов.

Сколько нефти закупает Tupras у России

За 2024 год Tupras принял 180 000 баррелей флагманского российского сорта Urals. Для понимания, это почти 5,5% от всего экспорта российской сырой нефти морскими путями.

При этом, с июня по январь Tupras закупал в среднем 290 000 баррелей нефти в день. За первые 11 месяцев 2024 года Россия экспортировала в Турцию в целом почти 29,1 миллиона нефтепродуктов.

Обратите внимание! Статистика показывает, что после начала полномасштабного вторжения, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Турцию.