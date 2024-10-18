Зарплату могут задержать: почему так случается и что делать военному

Адвокаты называют немало причин, когда военнослужащим могут задержать зарплаты. Среди них есть как административные задержки, например, задержка обработки документов и т.д., так и бюджетные проблемы. Обычно вопрос о задержке зарплат решают довольно быстро, обращаясь к командиру части, но бывают случаи, когда это не помогает.

Какой план действий при задержке зарплаты

Как рассказала для 24 Канала адвокат Лариса Величко, задержка выплат, которая составляет более месяца, является незаконной. Военные имеют право получить объяснения и даже возмещение.

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Лариса Величко Советник, адвокат юридической фирмы GRACERS В этом случае военным следует обращаться к своему командиру части или администрации. Они могут предоставить информацию о причинах задержки. Если вопрос не решается, военные могут обратиться в финансовые органы Министерства обороны Украины или в Государственную аудиторскую службу.

Величко советует прежде всего подать письменный запрос к командиру части относительно задержки. В то же время стоит сохранить все документы, которые могут подтвердить задержку – например, распоряжения, личные записи.

Важно! Если запрос не поможет, тогда нужно обращаться в финансовые органы Министерства обороны или в суд, если ситуация требует юридического вмешательства.

В то же время адвокат Лариса Кись для 24 Канала объясняет, что военнослужащим выплачивают аванс с 5 по 15 число месяца, а основную часть с 25 до начала следующего месяца. Но все, что есть сверх нормы этих сроков – уже задержка.

Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" В любом случае и по любым причинам задержка выплат является недопустимым нарушением прав военнослужащих, которое должно быть восстановлено, а нарушение – прекращено.

Интересно, что по словам Кись, в октябре этого года пока не наблюдались задержки с выплатами. А значит, текущие вопросы по начислению и выплатам решаются достаточно оперативно.

Справка! Военный может оставить жалобу (голосовое сообщение) с указанием своего звания, ФИО, номера воинской части и периода задержки выплат или написать ее по следующим контактам: горячая линия МОУ – 1512; электронная почта – admou@post.mil.gov.ua; финансовый департамент МОУ для получения информации, или задержка происходит на государственном уровне (справка о номерах телефонов абонентов МОУ ВСУ – (044) 271-36-26 или же правительственная линия).