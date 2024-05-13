Кто может докупить стаж

Уплата добровольных взносов происходит по желанию лица. Пенсионер может самостоятельно определить частоту и размер взносов в зависимости от собственных финансовых возможностей.

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Важным условием является то, что для начисления полного месяца страхового стажа сумма взноса за месяц должна соответствовать или превышать минимальный страховой взнос.

Приобрести страховой стаж можно независимо от статуса застрахованного лица, если вы соответствуете одному из следующих условий и старше 16 лет:

Индивидуальные работники за рубежом, которые планируют получать пенсию в Украине.

Люди предпенсионного возраста, которым не хватает необходимого стажа для выхода на пенсию.

Лица с низкими официальными доходами, желающие увеличить размер своей будущей пенсии.

Возможно осуществить добровольные взносы как на свой счет, так и в пользу другого лица.

Сколько стоит покупка стажа

Для начисления одного полного месяца страхового стажа, необходимо уплатить взнос не менее чем минимальный страховой взнос. Он рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы.

Важно! С 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1 760 гривен. Зачисление взноса происходит за месяц, в котором он был уплачен.

Как докупить стаж онлайн

Чтобы докупить страховой стаж через интернет, используйте вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Вот шаги, которые нужно выполнить:

Авторизация:

Войдите в свой личный кабинет на портале Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись, "Дія.Підпис" или GOV.ID.

Оформление договора:

Перейдите в раздел "Коммуникация с ПФУ" и выберите опцию "Договор на добровольное участие".

Введите необходимые персональные данные лица, за которую вы хотите оплатить взносы (ФИО, налоговый номер, паспортные данные, дату рождения). Если платите за себя, выберите соответствующую опцию и заполните ваши данные.

Согласие и подписание:

Дайте согласие на обработку персональных данных и подтвердите информацию.

Подпишите договор используя КЭП, нажав "Подписать и оплатить".

Оплата взносов:

Выберите удобный способ оплаты взносов, например через платежную систему "Portmone" или с помощью платежного поручения.

Проверить данные о зачислении платежа, заработную плату для пенсии, рассчитанной из добровольно уплаченного взноса и количество дней приобретенного страхового стажа можно в личном кабинете, сформировав электронную справку ОК-5.