Хто може докупити стаж

Сплата добровільних внесків відбувається за бажанням особи. Пенсіонер може самостійно визначити частоту та розмір внесків залежно від власних фінансових можливостей.

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Важливою умовою є те, що для нарахування повного місяця страхового стажу сума внеску за місяць має відповідати або перевищувати мінімальний страховий внесок.

Придбати страховий стаж можна незалежно від статусу застрахованої особи, якщо ви відповідаєте одній із наступних умов і є старшими за 16 років:

Індивідуальні працівники за кордоном, які планують отримувати пенсію в Україні.

Люди передпенсійного віку, яким бракує необхідного стажу для виходу на пенсію.

Особи з низькими офіційними доходами, що бажають збільшити розмір своєї майбутньої пенсії.

Можливо здійснити добровільні внески як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.

Скільки коштує купівля стажу

Для нарахування одного повного місяця страхового стажу, необхідно сплатити внесок не менше ніж мінімальний страховий внесок. Він розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати.

Важливо! З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок складає 1 760 гривень. Зарахування внеску відбувається за місяць, в якому він був сплачений.

Як докупити стаж онлайн

Щоб докупити страховий стаж через інтернет, використовуйте вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ось кроки, які потрібно виконати:

Авторизація:

Увійдіть у свій особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис, “Дія.Підпис” або GOV.ID.

Оформлення договору:

Перейдіть у розділ “Комунікація з ПФУ” та виберіть опцію “Договір на добровільну участь”.

Введіть необхідні персональні дані особи, за яку ви хочете сплатити внески (ПІБ, податковий номер, паспортні дані, дату народження). Якщо сплачуєте за себе, оберіть відповідну опцію та заповніть ваші дані.

Згода та підписання:

Дайте згоду на обробку персональних даних та підтвердіть інформацію.

Підпишіть договір використовуючи КЕП, натиснувши “Підписати та сплатити”.

Сплата внесків:

Оберіть зручний спосіб сплати внесків, наприклад через платіжну систему “Portmone” або за допомогою платіжного доручення.

Перевірити дані про зарахування платежу, заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті, сформувавши електронну довідку ОК-5.