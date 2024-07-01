Как начать двигаться к финансовой цели
Любая финансовая цель личности может выражаться в желании получить определенную сумму денег для увеличения капитала или в желании приобрести новый дом, автомобиль и тому подобное. Эксперты обычно выделяют три типа финансовых целей, которые последовательно переходят друг в друга, зависимости от срока их достижения. Это могут быть: краткосрочные, среднесрочные цели, долгосрочные цели.
Читайте также: Украина поставляет электроэнергию в Европу: действительно ли это влияет на отключения
Таким образом, стоит начать с нескольких простых шагов:
- Прежде всего, стоит сначала четко и последовательно сформировать цель или цель. Например, если вы планируете сделать косметический ремонт, определите точную дату, когда начнете это делать. Следующий шаг – сделать необходимые просчеты.
- следующее – просчитать, какая сумма вам понадобится для достижения вашей финансовой цели, или же цели. Если ваша финансовая цель требует значительных затрат, то можете разбить долгосрочную цель на несколько краткосрочных и тому подобное.
- И последнее – начать накапливать. Возьмите сумму, которую хотите сэкономить, и поделите на тот временной период, за который вы планируете достичь своей цели. Теперь вы знаете, какую сумму нужно экономить с каждого дохода, чтобы достичь этой цели.
Эффективные советы в достижении целей
- Начинайте с малого. Довольно трудно что-то запланировать и тут же достичь чего-нибудь грандиозного сразу. Лучше начинать с небольших и краткосрочных целей. Их реализация вдохновит вас и подготовит к более серьезным финансовым задачам.
- Выбирайте качество, а не количество. Не стоит ставить перед собой слишком много целей, ведь так вы рискуете не сконцентрироваться ни на одной из целей.
- Разбивайте достижения целей на этапы. Для поддержания мотивации и отслеживания прогресса ваши долгосрочные и среднесрочные цели стоит разбивать на несколько более мелких этапов.
- Дайте себе время на достижение цели. Чем глобальнее ваша финансовая задача, тем больше времени для реализации она требует. Поэтому, эксперты не советуют одновременно ставить перед собой более 2 – 3 долгосрочные цели.
- Корректируйте цели и задачи. Запланировать что-либо конкретное на длительный срок достаточно сложно. Особенно в условиях не всегда стабильной экономики. Не стоит отказываться от них совсем, лучше изменить план по их достижению.
- Ведите учет целей и задач. После постановки целей крайне желательно зафиксировать их. На бумаге, в телефоне или где-либо еще. Так вы будете сколько нужно денег в целом, сколько времени осталось до выполнения, каких результатов вы достигли.