Сколько нужно зарабатывать, чтобы была пенсия 10 000 гривен
- Для пенсии в 10 000 гривен нужно иметь зарплату, что вдвое превышает среднюю по стране, и 25 лет страхового стажа.
- Размер пенсии в Украине определяется на основе трех факторов: официального уровня зарплаты, страхового стажа и средней зарплаты по стране.
Сейчас получить пенсию в 10 тысяч гривен довольно непросто. Если человек работал за среднюю зарплату, для такого уровня выплат нужно также иметь значительный страховой стаж.
Как получить 10 тысяч гривен пенсии
Для пенсии в 10 000 гривен необходимо иметь не только большой стаж, но и зарплату, что примерно вдвое превышает среднюю по стране, сообщает 24 Канал.
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К тому же для такой пенсии при зарплате, что вдвое выше средней, нужно иметь 25 лет страхового стажа (поскольку 1 год = 1%). В то же время если же заработная плата равнялась средней по стране (ИКЗ = 1), для такой же пенсии нужно уже 50 лет стажа, что в реальности достичь почти невозможно.
От чего зависит размер пенсии в Украине
Дело в том, что размер пенсии в Украине определяется индивидуально с учетом трех ключевых факторов:
- Официальный уровень зарплаты – чем выше зарплата, тем выше коэффициент для начисления пенсии.
- Страховой стаж – учитывается количество лет официальной работы и уплаты ЕСВ.
- Средняя заработная плата по стране – для расчета используют среднее значение за три года до выхода на пенсию.