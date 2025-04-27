Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Сколько нужно зарабатывать, чтобы была пенсия 10 000 гривен
27 апреля, 10:30
2

Сколько нужно зарабатывать, чтобы была пенсия 10 000 гривен

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Для пенсии в 10 000 гривен нужно иметь зарплату, что вдвое превышает среднюю по стране, и 25 лет страхового стажа.
  • Размер пенсии в Украине определяется на основе трех факторов: официального уровня зарплаты, страхового стажа и средней зарплаты по стране.

Сейчас получить пенсию в 10 тысяч гривен довольно непросто. Если человек работал за среднюю зарплату, для такого уровня выплат нужно также иметь значительный страховой стаж.

Как получить 10 тысяч гривен пенсии

Для пенсии в 10 000 гривен необходимо иметь не только большой стаж, но и зарплату, что примерно вдвое превышает среднюю по стране, сообщает 24 Канал.

Читайте также На сколько повысят пенсии работающим пенсионерам в 2025 году

К тому же для такой пенсии при зарплате, что вдвое выше средней, нужно иметь 25 лет страхового стажа (поскольку 1 год = 1%). В то же время если же заработная плата равнялась средней по стране (ИКЗ = 1), для такой же пенсии нужно уже 50 лет стажа, что в реальности достичь почти невозможно.

От чего зависит размер пенсии в Украине

Дело в том, что размер пенсии в Украине определяется индивидуально с учетом трех ключевых факторов:

  • Официальный уровень зарплаты – чем выше зарплата, тем выше коэффициент для начисления пенсии.
  • Страховой стаж – учитывается количество лет официальной работы и уплаты ЕСВ.
  • Средняя заработная плата по стране – для расчета используют среднее значение за три года до выхода на пенсию.

Какая формула расчета пенсии

Пенсия рассчитывается по формуле: пенсия = СЗП × ИКЗ × КС. Где СЗП – это средняя зарплата по стране за последние три года перед выходом на пенсию, ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней), а КС – коэффициент страхового стажа, который составляет 1% за каждый год официальной работы.