Изменения всего на 1 –2 копейки: по какому курсу сейчас доллар и евро

Несмотря на то, что за последние сутки НБУ снизил курсы доллара и евро, но спад на самом деле не был существенным. Доллар потерял всего 1 копейку, а евро всего 2 копейки.

Официальный курс 29 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,32 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 28 октября.

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Официальный курс евро зато составляет 44,69 гривны. То есть, цена упала на 2 копейки.

По состоянию на 30 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,37 гривны,

евро – 44,60 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 29 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,60 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,60 гривны, продажа – по 41,66 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,35 гривны, продажа – 41,75 гривны.

Доллар в 2025 году

Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу какого курса гривны к доллару ожидать в следующем году.

Заметьте! МВФ улучшил свои прогнозы по курсу и теперь доллар может достичь 50 гривен только в 2028 году.

По мнению доктора экономических наук, вероятнее всего, прогноз Министерства экономики, который заложен в бюджет на следующий год, наиболее рациональный.

Готовимся к 45 гривен за доллар,

– добавил Длигач.

В то же время по прогнозам экономиста Олега Пендзина, к концу 2024 года курс может достичь чуть больше, чем 42 гривны. А в конце 2025 года достичь даже более 47 гривен.