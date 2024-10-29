Офіційний курс 29 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,32 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 28 жовтня.

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Офіційний курс євро натомість становить 44,69 гривні. Тобто, ціна впала на 2 копійки.

Станом на 30 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,37 гривні,

євро – 44,60 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 29 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,60 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,60 гривні, продаж – по 41,66 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,35 гривні, продаж – 41,75 гривні.

Долар у 2025 році

Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач розповів 24 Каналу якого курсу гривні до долара очікувати наступного року.

Зауважте! МВФ покращив свої прогнози щодо курсу й тепер долар може сягнути 50 гривень лише у 2028 році.

На думку доктора економічних наук, найімовірніше, прогноз Міністерства економіки, який закладений в бюджет на наступний рік, найбільш раціональний.

Готуємось до 45 гривень за долар,

– додав Длігач.

Водночас за прогнозами економіста Олега Пендзина, до кінця 2024 року курс може сягнути трішки більше, ніж 42 гривні. А наприкінці 2025 року сягнути навіть понад 47 гривень.