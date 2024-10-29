Официальный курс 29 октября
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,32 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 28 октября.
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Официальный курс евро зато составляет 44,69 гривны. То есть, цена упала на 2 копейки.
По состоянию на 30 октября курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,37 гривны,
- евро – 44,60 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 29 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,60 гривны,
- На черном рынке: покупка – 41,60 гривны, продажа – по 41,66 гривны,
- В обменниках: покупка – 41,35 гривны, продажа – 41,75 гривны.
Доллар в 2025 году
Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу какого курса гривны к доллару ожидать в следующем году.
Заметьте! МВФ улучшил свои прогнозы по курсу и теперь доллар может достичь 50 гривен только в 2028 году.
По мнению доктора экономических наук, вероятнее всего, прогноз Министерства экономики, который заложен в бюджет на следующий год, наиболее рациональный.
Готовимся к 45 гривен за доллар,
– добавил Длигач.
В то же время по прогнозам экономиста Олега Пендзина, к концу 2024 года курс может достичь чуть больше, чем 42 гривны. А в конце 2025 года достичь даже более 47 гривен.