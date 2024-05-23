За год средняя зарплата в Украине выросла почти на 2 тысячи гривен

Пенсионный фонд Украины опубликовал данные о средней заработной плате за первый квартал 2024 года, которые используются для расчета пенсий. Согласно этим данным средняя зарплата в Украине выросла на 15%.

Как изменилась средняя зарплата

По сравнению с мартом 2023 года, зарплаты украинцев выросли примерно на 2 010,70 гривен.

Читайте также Откладывать средства нужно уже сейчас: как обеспечить себе достойную старость

Средние месячные заработные платы составили:

январь – 14 974,56 гривен

февраль – 15 267,60 гривен

март – 15 433,98 гривен

Официальный уровень инфляции за последний год составил 3,2%.

Компании хотят повышать зарплату

Средняя зарплата по данным ПФУ – 14 308,46 гривен – отличается от показателей Госстата, согласно которым средняя зарплата штатных работников в четвертом квартале 2023 года составила 19 231 гривну.

Средние заработные платы в Украине могут вырасти примерно на 1 919 – 2 616 гривен. Это означает, что зарплата, которая ранее составляла около 17,4 тысячи гривен, может увеличиться до примерно 19 или даже 20 тысяч гривен.

По данным опроса среди HR-специалистов:

28% из них отметили, что их компании планируют поднять заработную плату на 6% – 10%, что составит дополнительные 1 047 до 1 744 гривен к текущей средней зарплате.

Также 13% менеджеров по персоналу заявили об увеличении заработной платы на 2 791 – 3 488 гривен.

2% компаний планируют увеличение более чем на 21% - около 3 663 гривен.

Какой прогноз правительства

В исследовании приняли участие 109 HR-профессионалов, более 60% которых представляют международные компании. При этом 50% компаний относятся к крупным бизнес-структурам, 43% - к средним, а 7% - к малым.

Государственная служба статистики Украины пока не опубликовала официальные данные за весь 2023 год и за первый квартал 2024 года.

Однако, правительство Украины выразило прогнозы по средней заработной плате на 2024 год.

Согласно ожиданиям Кабинета Министров, средняя зарплата штатных работников в 2024 году должна составить, а с учетом инфляции произойдет рост на 8,5%.