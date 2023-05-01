Как изменился курс доллара за выходные
1 мая 2023, 09:38Читати новину українською
За выходные курс доллара в обменниках и черном рынке практически не изменился. Существенные изменения произошли в банках. Там американская валюта подорожала на 10 копеек.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 1 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (+10 копеек против 28 апреля), а купить за 38 гривен (+5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривна (без изменений), а продают в среднем по 41,80 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,42 гривны (-3 копейки), а продают – за 37,87 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-3 копейки), а продажа – 41,73 гривны (-2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (без изменений), а продажа – 37,85 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают по 41,40 гривны (-1 копейка), а продают за 41,58 гривны (-2 копейки).
Каким будет курс в мае
Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу подчеркнула, что невозможно оценить фактор контрнаступления, которого так ожидают все украинцы. Насколько успешным он будет и удовлетворит ли ожидания украинцев – сказать невозможно.
Она объясняет, что здесь важны даже не сами результаты, а баланс ожиданий и реальности. Если украинцы не будут разочарованы, можно ожидать дополнительного давления на доллар из-за оживления потребительского спроса.
За время войны на рынке образовался очень значительный отложенный спрос, его реализация потребует дополнительной гривневой ликвидности. Следовательно, с одной стороны, у населения будет меньше свободной гривны для покупки валюты, с другой, часть сбережений в иностранной валюте украинцы будут конвертировать в гривну.