Как изменился курс доллара за выходные

За выходные курс доллара в обменниках и черном рынке практически не изменился. Существенные изменения произошли в банках. Там американская валюта подорожала на 10 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 1 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (+10 копеек против 28 апреля), а купить за 38 гривен (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривна (без изменений), а продают в среднем по 41,80 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,42 гривны (-3 копейки), а продают – за 37,87 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продают – за (-6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-3 копейки), а продажа – 41,73 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (без изменений), а продажа – 37,85 гривны (-5 копеек).

(без изменений), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 41,40 гривны (-1 копейка), а продают за 41,58 гривны (-2 копейки).

Каким будет курс в мае

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу подчеркнула, что невозможно оценить фактор контрнаступления, которого так ожидают все украинцы. Насколько успешным он будет и удовлетворит ли ожидания украинцев – сказать невозможно.

Она объясняет, что здесь важны даже не сами результаты, а баланс ожиданий и реальности. Если украинцы не будут разочарованы, можно ожидать дополнительного давления на доллар из-за оживления потребительского спроса.