Порядок выплаты пенсий изменен: какое решение принял Кабмин

Кабмин внес определенные изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках. Речь идет о корректировке процесса осуществления физической идентификации.

Какое решение принял Кабмин

По решению правительства, теперь банки будут извещать ПФУ об идентификации граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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То есть, если банком (уполномоченным на такое) проводилась физическая идентификация, он обязан уведомить об этом Пенсионный фонд. Оповещение происходит в электронной форме.

Информация передается, если она имеется. В то же время происходить это должно не чаще чем раз в день.

Для чего нужна физическая идентификация

Физическая идентификация осуществляется для того, чтобы средствами лица не могли завладеть мошенники. Для большинства граждан эта процедура незаметна.

Дело в том, что подтверждение личности преимущественно осуществляется способом, который не привлекает внимания. Например, когда пенсионер обращается в банк, чтобы получить новую карту, происходит идентификация.

Обратите внимание! В обязательном порядке должны проходить идентификацию лица, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. В частности, это можно сделать онлайн, через видеосвязь.