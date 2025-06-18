И здесь подорожание: стоимость страхования судов выросла из-за конфликта Израиля и Ирана

Подорожала стоимость страхования судов на Ближнем Востоке. Это связано с конфликтом между Ираном и Израилем, который разворачивается сейчас.

Почему страхование судов стало дороже

Страхование для судов, курсирующих в Персидском заливе подорожало именно из-за угрозы, которая возникла для морских перевозок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Маркус Бейкер Руководитель глобального подразделения морских перевозок в Marsh McLennan Произошел рост ставок на страхование военных рисков для грузовых судов, курсирующих в Красном море, Аравийском заливе или посещающих израильские порты.

Бейкер говорит, что страховщики увеличили тарифы на рейсы в Персидский залив до 0,2%. Ранее это значение составляло – 0,125%.

Как рост тарифов повлияет на стоимость перевозок

Несмотря на то, что повышение выглядит довольно существенным, на ситуацию оно глобально не повлияет. То есть, в общих расходах это увеличение не будет очень заметным.

К примеру, для большого супертанкера рост тарифов будет означать потери в размере 75 тысяч долларов. А стоимость самого груза, при этом, составляет – 153 миллиона долларов.

Ставки военного риска могут меняться в зависимости от толерантности андеррайтера к риску. Некоторые судовладельцы также не замечают значительных изменений в ставках в результате таких факторов, как бонусы за отсутствие страховых случаев, и в прошлом избегали худшего от большого повышения цен на страхование,

– отмечает Bloomberg.

Бейкер дополнительно уточнил, что из-за роста рыночной нестабильности страховые котировки действуют только в течение 24 часов. Для понимания, ранее этот промежуток составлял – 48 часов.

Обратите внимание! Больше всего выросли ставки на страхование для судов, которые заходят в израильские порты. Там тариф увеличился с 0,2% до 0,7% от стоимости самого судна.