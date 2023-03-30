Многие украинцы лишатся права на субсидию: что изменится в мае

В мае субсидии в Украине пересчитают. Однако не все снова получат помощь. Некоторые могут ее потерять.

Напомним, что в 2022 году льготы и субсидии начал выплачивать Пенсионный фонд. Помощь на оплату коммуналки украинцы могут получить на банковские карты или на "Укрпочте".

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Пересчет с мая: какие изменения ждут украинцев

что субсидия назначается на тот объем коммунальных услуг, который предусмотрен нормативами потребления.

С 1 мая многие граждане получат автоматический пересчет субсидий вплоть до апреля 2024 года. Однако из-за того, что количество субсидиантов значительно уменьшится, не все получат помощь.

Как сообщают в Минсоцполитики, лишатся помощи:

Украинцы чьи доходы разрешают тратить на коммунальные услуги без отопления около 20% собственного дохода. Однако если в отопительный сезон денег на оплату коммуналки не хватает, а летом есть такая возможность, то на неотапливаемый сезон субсидию отменят.

Украинцы с долгами на коммунальные, которые впоследствии совершили покупку на 50 тысяч гривен или получили в собственность жилье.

Кроме того, не продлят субсидию, если долг за коммунальные составляет от 680 гривен, а платежи просрочены более чем на 3 месяца.

Поэтомуоплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объеме, чтобы потом не остаться без помощи государства.

К слову, если вы и ваша семья тратит меньше коммунальных услуг, тем самым экономя, то часть средств из субсидии можно потратить по своему усмотрению.

Изменят ли в Украине механизм выплат для субсидий

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма рассказал, что в Украине могут изменить правила выплат. То есть, субсидии могут перевести на полноценную монетизацию.

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Это значит, что люди сначала самостоятельно оплачивают счета за потребленные услуги, а затем государство компенсирует часть из них.

Сейчас действует принцип, когда субсидия начисляется на счета субсидиантов.