Стало известно как налоговая отслеживает доходы украинцев
- Налоговая служба Украины использует различные методы для отслеживания источников доходов граждан, включая данные из банковских выписок и информацию о P2P-транзакциях.
- На переводы могут быть начислены налоги начислены налоги: 5% военный сбор и 18% НДФЛ.
Налоговая имеет много методов для определения источников доходов украинцев. Дело в том, что не все карточные переводы считаются тайной.
Откуда налоговая знает об источниках доходов
В некоторых случаях, контролирующий орган может получить сведения о платежах, данные из банковских выписок и другую информацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на 7eminar.
Читайте также Все кончено: Трамп прокомментировал завершение торговой войны с Китаем
Обратите внимание! Если происходит большое количество переводов между счетами, НБУ может предоставить соответствующую информацию в налоговую. Впоследствии осуществляется проверка. То есть, регулятор передает налоговой данные о P2P-транзакциях. В результате проверки могут быть начислены налоги как на доход: 5% военный сбор, 18% – НДФЛ.
Также проверки переводов с карты на карту могут осуществляться так:
- через тайных покупателей – контрольные закупки;
- раскрытие банковской тайны через судебное решение;
- чеки ФКЧ-3 (они выдаются небанковскими финансовыми организациями, например, когда происходят переводы через маркетплейсы);
- информационные запросы;
- обмен данными между налоговой, БЭБ и финмониторингом.
Учитывайте правила финансового мониторинга и риски передачи информации органам ГНС на основе банковской деятельности. Если банк заблокирует вам счет или проводит финмониторинг, старайтесь максимально объяснить ситуацию и убедить не блокировать счет,
– рекомендуют эксперты.
Важно не игнорировать запросы налоговой. Речь идет, в частности, о письмах. Нужно помнить, что на них необходимо предоставлять ответ в течение 15 рабочих дней с момента получения.
Обратите внимание! С ответом также не нужно спешить. Подойдите к этому ответственно и предоставьте налоговой правильные аргументы.